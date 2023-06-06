Alacak verecek meselesi yüzünden boğarak öldürmüşler

Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi 19 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda ekipler 53 yaşındaki Mahmut Çağıs'ı bir araç içerisinde ölü olarak buldu. Ayrıca araç içerisinden bir miktar da uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Adli tıp kurumuna kaldırılan cesetle ilgili yapılan incelemelerde ceset üzerinde yüzünde darp izleri, boynunda morluklar olduğu boyun kemiğinde de kanamalar olduğu görüldü. Boğularak öldürüldüğü değerlendirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Dedektifleri Çağış'ın eşi ile yaptıkları görüşmede eşinin en son 18 Mart günü saat 17:00 sıralarında görüştüğü ve bir daha haber alamadığını öğrendi.