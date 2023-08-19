Alaçatı’da eğlence mekanı kurşunlandı, güvenlik görevlisi öldü

Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme'de arka arkaya silahlı saldırı olayları yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Sole Mare Beach Club'a girmek isteyen 17 yaşındaki M.E.A. ve arkadaşı H.K.A. görevliler tarafından içeri alınmadı. İddiaya göre 'Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz' diyerek işletmeden ayrılan ikili araçlarına gitti. Araçtan biri akrep olarak bilinen makineli tabanca olmak üzere iki tabancayla dönen ikili rast gele ateş açmaya başladı. 7 araca kurşun isabet ederken kurşunlardan biri bir taksi şoförünün omuzuna isabet etti. Taksi şoförü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan makineli tabancalara da el konuldu.