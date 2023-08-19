Alaçatı’da eğlence mekanı kurşunlandı, güvenlik görevlisi öldü

Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme'de arka arkaya silahlı saldırı olayları yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Sole Mare Beach Club'a girmek isteyen 17 yaşındaki M.E.A. ve arkadaşı H.K.A. görevliler tarafından içeri alınmadı. İddiaya göre 'Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz' diyerek işletmeden ayrılan ikili araçlarına gitti. Araçtan biri akrep olarak bilinen makineli tabanca olmak üzere iki tabancayla dönen ikili rast gele ateş açmaya başladı. 7 araca kurşun isabet ederken kurşunlardan biri bir taksi şoförünün omuzuna isabet etti. Taksi şoförü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan makineli tabancalara da el konuldu.
DÜN GECE DE SMAK'TA SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ
Diğer saldırı olayı ise Alaçatı'daki Smak isimli eğlence mekanında yaşandı. Silahlı saldırının ardından, saldırganlar beyaz bir otomobille kaçtı. Kaçan aracın arkasından giden başka bir araçla da saldırganlara karşılık olarak ateş açıldı. Yüzlerce kişi korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda S.T. (30) isimli güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede ise 5 müşteri hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ağır yaralanan S.T.'nin kaldırıldığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi. 6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.
SALDIRGANLARIN ÇAKARLI OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Ekipler yollarda önlem alırken saldırganlara ait olduğu düşünülen aranan beyaz renkli Mercedes marka 34 plakalı otomobil, Cadde 75 Otel önünde terkedilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye giderken araçta kan izlerine rastlandı ve bir de tabanca bulundu. Araştırmalar sürerken Alaçatı'da ayaklarından vurulmuş bir kişi polisler tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu kişinin saldırıyla ilişkisi olabileceği belirtildi. Terkedilen otomobilde, polislerin kullandığı çakara rastlandı.