Alanya Kaş Arası Kaç Km? Kaş Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya'nın ilçeleri Alanya ve Kaş birbiriyle farklı karakteristik özelliklere sahip olmalarına rağmen, her iki ilçede de unutulmaz bir tatil yaşamak mümkündür. Alanya'da kale ziyareti, deniz paraşütü ve hareketli şehir yaşamı öne çıkarken Kaş'ta dalış, antik Likya yollarında yürüyüş ve sakin koylarda dinlenme imkânı bulunmaktadır. İki ilçe arasında yapılacak yolculuklarda ise Kaş Alanya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer veya Alanya Kaş arası kaç km soruları sorulur.

Alanya İle Kaş Arası Kaç Kilometredir?

Akdeniz'in eşsiz doğası ve mavi ile yeşilin buluştuğu manzaralarla dolu bir yolculuk sunan Alanya ile Kaş arasında karayolu, yaklaşık olarak 330 kilometredir. Bu mesafe Antalya ilinin doğu ve batı ucundaki bu iki önemli turizm merkezi arasında keyifli bir yolculuk sunar. Alanya'dan yola çıkanlar Toros Dağları'nın eteklerinden ilerleyerek Akdeniz sahil şeridini takip ederler. Yol boyunca manzaranın tadını çıkararak kısa molalarla Akdeniz'in doğal güzellikleri yakından izlenebilir.

Kaş Alanya Arası Kaç Saat Sürer?

Kaş ile Alanya arasındaki karayolu yolculuğu, trafik ve hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 3 ila 3,5 saat sürmektedir. Bu süre özel araçlar için geçerlidir. İki ilçeden birbirine otobüsle gitmek ise yaklaşık 5 saat sürmektedir. Kendi aracıyla bu yolu kat edecekler seyahatin uzun sürmesini göze alarak sahil yolu boyunca ilerlerken Kemer, Finike ve Demre gibi turistik noktalara uğrayarak Akdeniz tatilinin hakkını verebilirler.

Kaş ile Alanya Arasındaki Güzergahlar

Alanya ile Kaş arasındaki karayolu güzergahının bir kısmı, Akdeniz sahil şeridini takip ederek ilerlemektedir. Alanya'dan çıkan ve bir süre devam eden bu sahil yolu zengin bitki örtüsü, berrak deniz manzaraları ve etkileyici kıyılarıyla dikkat çeker. Yol boyunca çam ormanları, narenciye bahçeleri ve zeytinlikler eşlik ederken yolculuğun her anı unutulmaz kılınabilir. Ayrıca Demre'de yer alan Noel Baba Kilisesi gibi tarihi mekanlara uğrayarak bu seyahate kültürel bir boyut katılabilir.

Bu keyifli karayolu yolculuğu, Antalya'nın iki farklı yüzünü deneyimlemeyi sağlarken, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini de yakından görme şansı sunmaktadır.