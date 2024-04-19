Alanya’da CHP’li Belediyeden algı operasyonu

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül önceki belediye başkanı Adem Murat Yücel'in hem Alanya Belediyesi'nin hem de kapanan 16 belde belediyesinin borcunu 10 yıl boyunca ödediğini ve Alanya'ya, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla yatırım yaptığını söyledi. Sünbül, "Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi tarafından belediye binasına 'Borç-Alacak Tablosu' pankartı asılmış, ancak adının 'Borç-Alacak' tablosu olmasına rağmen söz konusu pankart üzerinde 'Alacak' kaleminin olmadığı görülmüştü. Bunun üzerine MHP Alanya İlçe Başkanlığı olarak, Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan 'Borç-Alacak Tablosu'na, yalnızca 'Alacak' kalemi eklemek suretiyle hazırlatmış olduğumuz pankartı ilçe teşkilat binamıza asarak kamuoyunun bilgisine sunduk. Konu ile ilgili kısa açıklamamızı ve Alanya Belediyesi'nin astığı tablonun başlığında belirttiği gibi ancak bilinçli olarak eklenmediğini düşündüğümüz 'Alacak' kalemini ekleyerek mali tablonun görselini değerli basın mensuplarımıza basından sorumlu yönetim kurulu üyemiz aracılığıyla beyan ettik.

Dün öğleden sonra, bir siyasi partinin ilçe yöneticisi tarafından yazıldığı öğrenilen ve resmi kurum basın bülteni gibi servis edilen imzasız korsan beyanlar bizim için yok hükmündedir. İlçe yönetim kurulu üyemizin, partimiz adına basınla paylaşmış olduğu beyanları kişiselleştirip, ilçe yöneticimizin ticareten helal kazancına dil uzatacak kadar tehditvari korsan açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. İlçe yöneticimizin, imzasız korsan bildirilerle ticari olarak itibar suikastına uğratılmasına asla izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isteriz.

Alanya Belediye Başkanı Sayın Osman Tarık Özçelik Beyinde konuyla ilgili bilgisi olmadığına inanmakla beraber, seviyesizce, siyasi nezaket dilinden uzak, partizanca ve yöneticisinin bu eyleminden İlçe Başkanı'nın dahi haberi olmadığı anlaşıldığı üzere, kendisinin Alanya Belediyesi hizmet binasında hiçbir resmi görevi olamamasıyla birlikte, hangi sıfat ve yetki ile kaleme almış olduğu korsan bildiriyi servis etti?

Bahsi geçen kişi ile alakalı gereğini Sayın Özçelik'in yapacağını umut ediyoruz" dedi.

"YÜCEL 10 YIL BOYUNCA DEVRALDIĞI BORCU ÖDEDİ"

Belediyelerin kamu malı olduğunu ve devlette devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Sünbül, "Seçimler bitmiştir. Siyaset meydanlarda yapılır. Kamu binalarında siyaset yapılmaz. 2014 yılında vatandaşlarımızın teveccühü ile Sayın Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde hem Alanya Belediyesi'nin kendine ait, hem de kapanan 16 belde belediyesinden gelen bir borç yükünü devraldı. Alanya Belediyesi'nin bütçesi kadar borcu olduğu aşikardır. Üstelik Alanya Belediyesinin birçok binası, aracı ve personeli Büyükşehir Yasası gereğince elinden alınarak başka kurumlara verilmişti. Başkanımız Adem Murat Yücel ve yönetimi hiç sızlanmadı, hiç şikayet etmedi, bu konuları siyasi propagandaya dönüştürmedi. Enkaz edebiyatına sığınmadı. Çünkü bu göreve vatandaşlarımızın bizi mazeret üretmek için değil, daha iyi hizmet etsin diye getirdiğini biliyorduk. Kaldı ki, bu göreve talip olanların belediyenin mali yapısını da önceden biliyor ve ona göre planlamasını yapmış olması gerekir. Başkanımız Adem Murat Yücel, belediye yönetimi ve MHP İlçe Teşkilatı olarak, önceki yönetimi itibarsızlaştırmak için çalışmadık. Alanya'mıza çok değerli hizmetler kazandıran, 15 yıl Alanya'mızı yöneten Sayın Hasan Sipahioğlu'nu da her zaman iyiliklerle, saygıyla, hürmetle andık.

Elbette her siyasetçinin bir yoğurt yiyişi vardır. Ancak unutulmasın ki herkes kendine yakışanı yapar. Kıymetli vatandaşlarımız, bilmenizi isteriz ki; Adem Murat Yücel ve ekibi, 10 yıl boyunca hem devraldığı borcu ödedi, hem günü gününe personel maaşlarını ödedi, hem de partimizin üretken belediyecilik anlayışıyla Alanya halkımıza hizmet etti, eser kazandırdı. Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden daha fazla Alanya'ya yatırım yaptı. Alanya'ya su fabrikasından teleferiğe, kültür merkezlerinden kreşlere, etütlere, belediye binasına, Cuma Pazarı'na, asfalt plentinden beton santraline, Oba Kapalı Spor Salonu'na kadar sayısız eser ve birçok park, sosyal alan ve spor tesisleri kazandırdı. Festivallerimizi, sanat ve kültür etkinliklerini, spor organizasyonlarını da turizm kenti Alanya'mıza yakışır şekilde en güzel şekilde yaptı. Ayrıca inşa ettiği 10 okulun yanı sıra hem tüm okullarımıza, hem de kentteki tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarına da her zaman maddi manevi destek verdi. Sayın Adem Murat Yücel'in 10 yıllık hizmet döneminde darbe, pandemi, deprem ve Rusya krizi ve Ukrayna savaşı gibi Alanya ekonomisini etkileyen bir çok olay yaşamamıza rağmen belediye hizmetlerimizi bir an bile aksatmadan, yatırımlarımıza ara vermeden, bütçesini arttırarak yoluna devam edebildi. Tüm bunların yanında Yücel, Alanya'mıza 266'nın üzerinde iş makinesi ve araç kazandırdı. 700'e yakın da taşınmaz gayrimenkulü satın alma yolu ve imar uygulamaları ile Alanya Belediyesi'nin bünyesine kattı" diye konuştu.

"SATIŞ YAPMADAN BELEDİYEYİ BUGÜNLERE GETİRDİK"

Sünbül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Adem Murat Yücel'in döneminde belediyeye kazandırdığı gayrimenkullerin 2 ya da 3 tanesini maddi bedele dönüştürüldüğünde Alanya Belediyesi'nin tüm borçları kapatacak değere sahiptir. Yönetiminde kamulaştırma el atma harici, kamu mahsuplaşması haricinde hiç mülk satışı yapmadı. Biz nasıl satış yapmadan Alanya Belediyesi'ni bugünlere getirdiysek, şimdi işbaşında olanların da doğru bir yönetim anlayışı ile hiç mülk satışı yapmadan bütçe dengesini sağlayabileceğini inanıyoruz ve takipçisi olacağız.

Sonuç olarak bugünün ekonomik şartlarında hizmet ve yatırım yapan, üreten, iş yapan Türkiye'nin bazı kamu kurumları ve belediyelerinin borcunun olması doğaldır. Hiç hizmet etmezseniz, hiç kredi çekmez, hiç borçlanmazsınız. Ancak önemli olan borcu yönetebilmek ve hizmete devam edebilmektir. Şimdi geldiğimiz noktada yaşananlar, yeni yönetimin 5 yıl boyunca Alanya'yı nasıl yöneteceğinin de ipuçlarını bize gösteriyor. Seçim meydanlarında birlikten, birleşmekten, eşit ve adaletli olmaktan dem vuranların, olayları kişiselleştirmekten, siyasileştirmekten, ayrıştırıcı tavırdan ve çirkin bir kavgaya dönüştürmekten vazgeçip, herkesi kucaklayıcı bir anlayışla daha fazla beklemeden, ne yapacağını bilmez bir görüntüden uzaklaşıp bir an önce Alanya halkına hizmet etmeye başlamalarını temenni ediyoruz."