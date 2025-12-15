Alanya’da dayısı tarafından vurulan yeğen olayın perde arkasını anlattı

Mehmet İbrahim Şişman açıklamasında aynen şu ifadelere yer verdi: "11 Aralık 2025 tarihinde yaşanan vahim olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Katil zanlısı İlhan S. ile ortaklığımızı yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdıktan sonra, kendisi farklı zamanlarda şahsıma ve şirketime yönelik asılsız ve tutarsız iddialarda bulunmaya başlamıştır. İşimizi her zaman temiz ve şeffaf şekilde yürüttüğümüz için bu haksız iddialara, iş ilişkisi içinde olduğumuz veya olmadığımız hiçbir kurum ya da kişi itibar etmemiş, tüm paydaşlarımız bu süreçte yanımızda olmuştur. Bu mesnetsiz iddialara son vermek ve taraflar arasında adil bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla, defalarca ortak aile büyüklerimiz ve konuya vakıf kişilerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmesini talep etmemize rağmen, İlhan S. iddialarının temelsiz olduğunu bildiğinden her seferinde bu toplantıyı reddetmiştir. Sonrasında, kendisinin de itiraz edemeyeceği şekilde tarafsız kişilerin belirlendiği ve elimizdeki kanıtların sunulacağı bir toplantının 11 Aralık 2025 günü saat 11.00'de tarafsız bir grubun huzurunda yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantı hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz sırada, katil zanlısı İlhan S. gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe duyduğu ve artık yaptıklarını gizleyemeyeceğini anladığından, saat 10.15'te, yani toplantının başlamasına 45 dakika kala evimin kapısını çalmış ve kapıyı açar açmaz başıma ateş etmiştir. Mucize eseri hayatta kaldım.

Beni vurduktan sonra, yaklaşık 500 metre mesafedeki ofisime yürüyerek gitmiş ve orada hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği canice bir saldırıda bulunmuştur. Ablam Deniz Şişman'ı vahşice katletmiş, ardından babam Şenol Şişman'a dört el ateş etmiştir. Güvenlik kamera kayıtlarından, elinde silahla diğer odalarda başka kimler olduğunu araştırdığı ve ofisimize ziyarete gelen 18 yaşın altındaki bir gencin saklanarak kurtulduğu görülmüştür. Hiçbir kültürde ve dinde karşılığı olmayan bu vahşetin, vicdanlarda asla kabul edilemeyecek bir davranış olduğuna inanıyorum. Katil zanlısının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iftiraların hiçbirini kabul etmediğimizi önemle belirtmek isterim. Bu paylaşımlar, gerçekleştirdiği katliamı meşrulaştırmak ve kendini haklı göstermek amacıyla yapılmıştır. İntihar etmeye karar verdikten sonra sosyal medyada asılsız ve manipülatif ifadeler kullanmıştır. Bu derece ağır iftiraları kabul etmediğimizi, bu acılı süreçte kamuoyuyla paylaşmak zorunda hissettik. İlhan S.'nin işlediği adi suç nedeniyle en ağır cezayı alması için adli süreci başlattığımızı ve bu yönde gereken her türlü hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Tüm ailemizi derinden yaralayan kıymetli ablamızın yas sürecinde, yargıya intikal edecek bu olayla ilgili daha fazla spekülasyona ve asılsız iddialara muhatap olmak istemiyoruz. Kamuoyunu yanıltıcı, manipülatif ve ailemize yönelik her türlü mesnetsiz iddiaya karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."