Alanya’da depremzedelerin öldüğü kazada iki sürücüye 10’ar yıl hapis!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 3 Mart 2023 tarihinde Alanya İlçesi'nin Mahmutlar Mahallesi, Mehmet Çakır Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden gelen Onur T.E. (30) idaresindeki hafif ticari araç ile kavşaktan dönmeye çalışan Emin Zan kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İnci Güler ve Başak Güler yola savrularak, otomobilde bulunan Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan da yaralandılar. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan İnci Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Başak Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan, Melis Bade Zan, Ali Can Güler ve Melis Bade Zan hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Onur T.E. jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.