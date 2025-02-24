Alanya’da depremzedelerin öldüğü kazada iki sürücüye 10’ar yıl hapis!

"ATK'DAN RAPOR İSTİYORUZ"

Duruşmada müşteki avukatı şunları söyledi: "Onur T.E. sarı ışık yanarken kırmızıya gelmeden geçerim zannetti. Bu arada hızını artırması sonucu kazada 3 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan Bu olayda Onur T.E. bilerek taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklu olarak cezalandırılmasını talep ederken, raporu İstanbul ATK hazırlanmasını istedi.

"EMRE ZAN KIRMIZIDA GEÇTİ"

Sanık avukatı duruşmada Emre Zan'ın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia ederek raporun çelişkili olduğunu söyledi. Sanık avukatı, "Biz Hatay'da depremi yaşadık Yağmur yağarken gök gürültüsü olunca korkuyoruz" dedi.