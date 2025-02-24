Alanya’da depremzedelerin öldüğü kazada iki sürücüye 10’ar yıl hapis!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 3 Mart 2023 tarihinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları ortaya çıkmıştı. Acı haberi alan Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan, kaderin onları Alanya'da yakaladığını söylemişti. Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 3 depremzedenin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada Alanya 2.Ağır ceza mahkemesinde hafta sonu görülen karar duruşmasına sanık sürücü Onur T.E ve Depremzedeleri taşıyan sürücü Emre Zan katılmazken avukatları ve Onur T.E yakınları katıldı.
"ATK'DAN RAPOR İSTİYORUZ"
Duruşmada müşteki avukatı şunları söyledi: "Onur T.E. sarı ışık yanarken kırmızıya gelmeden geçerim zannetti. Bu arada hızını artırması sonucu kazada 3 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan Bu olayda Onur T.E. bilerek taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklu olarak cezalandırılmasını talep ederken, raporu İstanbul ATK hazırlanmasını istedi.
"EMRE ZAN KIRMIZIDA GEÇTİ"
Sanık avukatı duruşmada Emre Zan'ın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia ederek raporun çelişkili olduğunu söyledi. Sanık avukatı, "Biz Hatay'da depremi yaşadık Yağmur yağarken gök gürültüsü olunca korkuyoruz" dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuksuz yargılanan sürücü Onur T.E. ve depremzedeleri taşıyan otomobil sürücüsü Emre Zan'a Trafiği Tehlikeye düşürmekten Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiklerinden iki sürücüye ayrı ayrı 10'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kaza, 3 Mart 2023 tarihinde Alanya İlçesi'nin Mahmutlar Mahallesi, Mehmet Çakır Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden gelen Onur T.E. (30) idaresindeki hafif ticari araç ile kavşaktan dönmeye çalışan Emin Zan kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İnci Güler ve Başak Güler yola savrularak, otomobilde bulunan Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan da yaralandılar. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan İnci Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Başak Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan, Melis Bade Zan, Ali Can Güler ve Melis Bade Zan hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü Onur T.E. jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.