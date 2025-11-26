Alanya'da eski eşin korkunç gecesini anlattı: "Şu camdan aşağı atla..."

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün kutlandığı şu günlerde eski eşine bıçaklı saldırı düzenleyerek ağır yaralanmasına neden olan Murat K, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Edinilen bilgiye göre olay 1 Temmuz 2025 tarihinde Konaklı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Huriye K.(44) ile eski eşi olan ancak birlikte yaşadığı Murat K. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K, bıçak ile Huriye K'yi yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Huriye K. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat K, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Huriye K'yi bıçakla öldürmeye teşebbüs etmek suçundan tutuklu bulunan sanık Murat. K, jandarma ekipleri tarafından mahkeme salonuna hazır edildi. Duruşmaya sanık avukatı katılırken, bıçaklanan mağdur kadın Huriye K, kızı ve 12 yaşındaki oğluyla duruşmaya katıldı.

'KORKUTMAYA ÇALIŞTIM'

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı eşini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık Murat K'ye "Eşini neden bıçakladın" diye sordu. Murat K. ise, "Oturduğumuz apartmanda çocuk ağlama sesini duydum, oraya gittim. O sırada komşuyla tartıştım. Eşim beni çağırdı, bana 'Komşuya niye gittin ilişki yemi girdin?' diye sordu. Ben de 'Öyle bir şey yok' dedim. Salonda tartışmaya başladık. Yatak odasında devam etti tartışmamız. Saçından tuttum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Mutfaktan aldığım bıçakla korkutmaya çalıştım, bıçağı eliyle tuttu" dedi.

YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Duruşmaya katılan mağdur kadın Huriye K. ise verdiği ifadesinde, "Eşim çalışmıyordu. Evliliğimizde iki çocuğumuz oldu. 22 yaşında kızım ve 12 yaşında oğlum var. 1 Temmuz gecesi ise ben işten geldim önce salonda beraber kahve içtik. Eşim yanımdan ayrıldı. Sigara almak için dışarı çıkarken ben kendisine 'Bu saatte market açık olmaz' dedim. Gecenin saati 03.00'ü olmuştu. 'Gel' dedim yanıma yatak odasına girdi, birden üstüme çullandı saçımdan ve başımdan tuttu önce. Başımın arka tarafına vurdu, boğazımı sıktı, ağzımı kapattı, üstüme çıktı. Çocuklar ağlıyordu, 'Bana şu camdan aşağı atla' diyordu. Belime vurdu. Kanlar içinde kalmışım, beni ceset torbasında ambulansa getirdiler. Yaklaşık bir ay hastanede kaldım. Eski eşimden şikâyetçiyim. O gece üstüme gelirken önce tekme attım. Yere düştü, kızım engel olmasaydı yatakta beni öldürecekti. Biz boşandıktan sonra uzaklaştırma kararı aldığım halde ayrı tuttuğum eve gelerek camı kapıyı kırdı. Boşandıktan 5 ay sonra ailemiz bizi tekrar barıştırdı. Eşim yüzünden benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Bu olaydan sonra bana doktorlar artık çalışamazsın dediler. Ayakta zor duruyorum. Yürüyemiyorum" dedi.

'ANNEME 'ÖLDÜRECEĞİM SENİ' DİYORDU'

Duruşmaya tanık olarak çağırılan kızı tanıklık yapmak istemediğini söyleyerek salondan ayrıldı. Murat K. ve Huriye K'nin 12 yaşındaki erkek çocuğu ise olay gecesini şu sözlerle anlattı: "Gece bağırma sesi annemin yatak odasından geliyordu. Ablam da oradaydı. Babam annemin üstüne çıkmış, 'Öldüreceğim seni' diyordu. Ablam babamı engellemeye çalışıyordu. Ablam da babama 'Zaten öldü bırak' diyordu. Ben de 112 Acil Sağlık ve jandarmaya haber verdim."

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı sanık Murat K.'nin katalog suçları işlediğinden, adli kontrol şartının tehlikeli olacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti Murat K'nin tutukluluğunun devamına ve mağdur kadının Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki raporlarının istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

