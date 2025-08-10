Alanya’da iş yerinde hayatını kaybetti

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen çalışma arkadaşları Yaşar Çiçek'i (70) yerde hareketsiz vaziyette bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çiçek'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.