Alanya’da iş yerinde hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10.8.2025 14:12 Son Güncelleme: 10.8.2025 14:26

Alanya’da çalıştığı iş yerinde kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Yaşar Çiçek hayatını kaybetti.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen çalışma arkadaşları Yaşar Çiçek'i (70) yerde hareketsiz vaziyette bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çiçek'in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

