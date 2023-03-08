Alanya’da korkunç cinayet! Arkadaşını satırla öldürdü

Olay Oba Mahallesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Ö.T. (30) ile Serhat Sadak (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T, Sadak'ı satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sadak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sadak'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli Ö.T.'nin yakalanması için harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi çalıştığı inşaatın şantiyesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.