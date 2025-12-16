Alanya’da otomobil almak isterken dolandırıcı kurbanı oldu

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yaşayan Y.E, ilanı İnternet sitesinde gördüğü bir araç için Çanakkale'de bulunan ilan sahibi M.A. ile 2023 Ağustos ayında iletişime geçti. Aracı almaya karar veren ve fiyatta anlaşan Y.E, M.A' ya 885 bin TL göndererek Çanakkale'ye gitti. Burada aracın başkasının üzerine olduğunu öğrenerek dolandırıldığını anlayan Y.E. Alanya Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Mağdurun şikayet dilekçesi üzerine şüpheli M.A' yargılanmasına Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçtiğimiz hafta görülen duruşmaya Gazipaşa İlçesi'ndeki Adliyeden SEGBİS ile katılan mağdur Y.E. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir ilan sitesinde tanıştığı M.A ile 31 Ağustos 2023 tarihinde konuştuk. Kendisinde satılık olan otomobil için pazarlık yaptık. 885 bin TL için anlaştıktan sonra parayı hesabına gönderdim. Daha sonra Çanakkale'ye gittim, verdiği adreste yeğeni olduğunu söyleyerek otomobili yeğenin göstereceğini belirtti. Eksper raporuyla notere gittik. Burada otomobilin başkasının üzerinde çıktı. Sahibinin otomobilinin satılacağından haberi olmadığı ortaya çıkınca M.A' y ı aradım. Telefonu kapalıydı. Çanakkale'de araştırdım. Dolandırıldığımı anlayınca Alanya gelerek Cumhuriyet Savcılığına şikâyetçi oldum" dedi.

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanına mağdur Y.E sanıktan davacı ve şikayetçi olduğunu zararının giderilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmayı 27 Şubat tarihine erteledi.