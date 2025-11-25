Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da ruhsatsız güzellik merkezine operasyon yapıldı
Giriş Tarihi: 25.11.2025 18:36

Alanya'da ruhsatsız güzellik merkezine operasyon yapıldı

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen bir işletmeye operasyon düzenledi. Ruhsatsız işletmede yapılan aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el konuldu.

İHA

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa hareket ettiği operasyonda Şekerhane Mahallesi'nde yetkisiz hizmet verdiği belirlenen bir işletmeye çilingir yardımı ile girildi. "Merdiven altı" olarak tabir edilen ruhsatsız işletmede yapılan aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el konuldu.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Ele geçirilen malzemeler tutanak altına alınırken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca işletme ekipler tarafından mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
Ruhsatsız olan tüm işletmeler için mücadele edeceklerinin altını çizen Alanya İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez, "Alanya'da ruhsatsız güzellik salonu, doktor muayenehanesi ve diş tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereğini yapacağız" dedi.

