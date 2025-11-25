Alanya’da Rus uyruklu sahte kadın doktora yakalama kararı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Rus uyruklu İrina K., kendisini doktor olarak tanıtarak turizmci Saadettin S.'ye evinde merdiven altı klinikte botoks ve dolgu uyguladı. Ancak Sadettin S.'nin yüzü simetrisini kaybetti, yanakları kabardı ve denge problemi yaşadı. İşlemler için elden 15 bin TL ödeme yaptı, fatura verilmedi. İrina K., şikâyet üzerine soruşturma başlatılınca kliniği kapatıp eşyalarını komşusuna bırakarak Rusya'ya kaçtı. Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılarak Rus uyruklu sahte Doktor İrina K., yakalanması için kolluk kuvvetlerine yazıyla bildirildiği belirtildi.

