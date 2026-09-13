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Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:28

Alanyaspor-Göztepe maçında pilavdan 50 kişi zehirlendi

Corendon Alanyaspor- Göztepe maçında görev yapan yaklaşık 50 personel zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanyaspor-Göztepe maçında pilavdan 50 kişi zehirlendi
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Alanya Oba Stadı'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Gözetepe maçında görevli jandarma görevlisi yaklaşık 50 kişi karşılaşma öncesinde kumanyada bulunan tavuk pilav yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan görevliler zehirlenme iddiasıyla ilçedeki hastanelere başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından güvenlik ekiplerinin bir kısmı taburcu edildi. Rahatsızlanan bazı görevlilerin hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, "Statta görevli olan güvenlik güçlerinin kumanya yemeğinden çoğu jandarma personeli zehirlendi ama çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleri ile ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

#ALANYASPOR #CORENDON ALANYASPOR #GÖZTEPE

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Alanyaspor-Göztepe maçında pilavdan 50 kişi zehirlendi
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