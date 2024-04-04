Alay konusu oldu akrabasını vurdu

stanbul Arnavutköy'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar aday olan mevcut muhtar Ahmet G. ile bu seçimde muhtarlığı kazanan akrabası Sabri G. arasında tartışma yaşanmış ve Ahmet G. bıçaklanmıştı. Olayı öğrenen diğer akrabaların sokak ortasında silahlı çatışmaya girmesiyle de Mahmut D. (32) ve Mustafa Arslan (32) silahla vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Arslan hayatını kaybetmişti. Ekiplerin araştırmaları sonucunda, olayın muhtar adayı Ahmet G.'nin seçilememesinin akrabaları tarafından alay konusu edilmesi üzerine silahlı kavganın yaşandığı anlaşıldı.Konuya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üstlerinde ve 5 adres ile 2 araçta yapılan aramada, silahlar ele geçirildi.