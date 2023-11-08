Haberler Yaşam Haberleri Aldatılan gelin 100 milyon tazminat istedi
Giriş Tarihi: 9.11.2023

Aldatılan gelin 100 milyon tazminat istedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile 15 ay önce evlenen Zeynep K., eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, 100 milyon lira tazminat istedi

SABAH
Aldatılan gelin 100 milyon tazminat istedi
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile 15 ay önce evlenen gelini Zeynep K., eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

SİTEMİ İFŞA OLMUŞTU
Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşma için taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep K. avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon lira maddi tazminat talep etti. Duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edilecek. Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, yanlışlıkla WhatsApp durumundan paylaşmıştı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Zeynep K. ile 20 Mayıs 2022 tarihinde görkemli bir düğün ile evlenmişti. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da nikâha katılmıştı. Siyaset ve iş dünyasından binlerce kişi de düğünde yer almıştı. Konyaaltı ilçesinden olan Muhittin Böcek, aileden toprak ve mülk zengini olarak biliniyor. Kemer ilçesinden olan eşi Havva Böcek de ilçenin toprak zengini olan Minta ailesinin üyesiydi. Çiftin tek çocukları olan Gökhan Böcek ise herhangi bir iş yapmıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e böyle devretti! Dikkat çeken kareler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Trump, İran'ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular
Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı
CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
Sakarya'da "İneğe alkol içirme" skandalı! Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"
Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü
Son dakika: Yargıtay’dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Aldatılan gelin 100 milyon tazminat istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA