Aldatılan gelin 100 milyon tazminat istedi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile 15 ay önce evlenen gelini Zeynep K., eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşma için taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep K. avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon lira maddi tazminat talep etti. Duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edilecek. Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, yanlışlıkla WhatsApp durumundan paylaşmıştı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Zeynep K. ile 20 Mayıs 2022 tarihinde görkemli bir düğün ile evlenmişti. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da nikâha katılmıştı. Siyaset ve iş dünyasından binlerce kişi de düğünde yer almıştı. Konyaaltı ilçesinden olan Muhittin Böcek, aileden toprak ve mülk zengini olarak biliniyor. Kemer ilçesinden olan eşi Havva Böcek de ilçenin toprak zengini olan Minta ailesinin üyesiydi. Çiftin tek çocukları olan Gökhan Böcek ise herhangi bir iş yapmıyor.