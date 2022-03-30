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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Alerji yapmayan kedi üretecekler

Alerji yapmayan kedi üretecekler
BİLİM insanları, hipoalerjenik kediler üretme yolunda bir adım daha attı. Alerjik reaksiyonları en aza indirmek için özel olarak geliştirilen, içeriği alerjen maddelerden arındırılmış ürünler hipoalerjenik diye adlandırılıyor. ABD merkezli biyoteknoloji firması InBio'da görev alan bir araştırma ekibi, alerjik reaksiyonların ana sorumlusu olan proteinin üretilmesini sağlayan iki geni kedi hücrelerinden silmeyi başardığını açıkladı. Ekip, bunun alerjiye sebep olmayan kediler üretmenin ilk adımı olduğunu söylüyor. Ekibi yöneten Nicole Brackett, birkaç yıl içinde bunun mümkün olacağını ifade etti.

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Alerji yapmayan kedi üretecekler
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