ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM takvimine göre yılın son sınavı olan ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel kadrolarına başvuru için kritik bir öneme sahip. Sınavın yapılmasının ardından geçen sürede, adaylar elde ettikleri puanlarla kariyer planlarını şekillendirecekleri için sonuçların açıklanmasını takip ediyor. ÖSYM sonuç sistemi ile ALES sonuçları sorgulama işlemleri hız kazanıyor.