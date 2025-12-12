Haberler Yaşam Haberleri ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025 ÖSYM ALES/3 sınav sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.12.2025 08:36

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenen yılın son sınavının sonuçlarının bugün (12 Aralık 2025 Cuma) içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama ekranına kilitlenmiş durumda. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar:

ÖSYM takvimine göre yılın son sınavı olan ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel kadrolarına başvuru için kritik bir öneme sahip. Sınavın yapılmasının ardından geçen sürede, adaylar elde ettikleri puanlarla kariyer planlarını şekillendirecekleri için sonuçların açıklanmasını takip ediyor. ÖSYM sonuç sistemi ile ALES sonuçları sorgulama işlemleri hız kazanıyor.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin resmi takviminde yer almaktadır. Adayların edindiği bilgilere göre, sonuçların 12 Aralık 2025 Cuma günü içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ALES/3 sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerine ulaşabilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Lisansüstü eğitimi almak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların katıldığı sınavdan alınan puan 5 yıl boyunca kullanılabilecek.

