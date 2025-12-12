ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025 ÖSYM ALES/3 sınav sonucu sorgulama ekranı

ÖSYM takvimine göre yılın son sınavı olan ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel kadrolarına başvuru için kritik bir öneme sahip. Sınavın yapılmasının ardından geçen sürede, adaylar elde ettikleri puanlarla kariyer planlarını şekillendirecekleri için sonuçların açıklanmasını takip ediyor. ÖSYM sonuç sistemi ile ALES sonuçları sorgulama işlemleri hız kazanıyor.
2025 ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin resmi takviminde yer almaktadır. Adayların edindiği bilgilere göre, sonuçların 12 Aralık 2025 Cuma günü içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
ALES/3 sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerine ulaşabilecek.