ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM takvimine göre yılın son sınavı olan ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel kadrolarına başvurular için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından adaylar, elde ettikleri puanlarla kariyer planlarını şekillendirebilmek için sonuçları yakından takip etti. ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ALES/3 sonuç sorgulama işlemleri aktif hale geldi. İşte ösym.gov.tr ile ALES/3 sınav sonuçları sorgulama linki.