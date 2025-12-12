ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM takvimine göre yılın son sınavı olan ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel kadrolarına başvurular için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından adaylar, elde ettikleri puanlarla kariyer planlarını şekillendirebilmek için sonuçları yakından takip etti. ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ALES/3 sonuç sorgulama işlemleri aktif hale geldi. İşte ösym.gov.tr ile ALES/3 sınav sonuçları sorgulama linki.
V2025 ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi takvimine uygun olarak 12 Aralık 2025 Cuma günü açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilir ve bir sonraki adımlarını planlayabilir.
ALES/3 sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerine ulaşabilecek.