Haberler Yaşam Haberleri ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.12.2025 10:05 Son Güncelleme: 12.12.2025 10:06

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen yılın son sınavının sonuçları, 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açıldı. Adaylar, ALES/3 sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki ALES sonuç sorgulama ekranı üzerinden kolayca öğrenebiliyor. İşte, ÖSYM ile ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı...

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!
  • ABONE OL

ÖSYM takvimine göre yılın son sınavı olan ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel kadrolarına başvurular için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından adaylar, elde ettikleri puanlarla kariyer planlarını şekillendirebilmek için sonuçları yakından takip etti. ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ALES/3 sonuç sorgulama işlemleri aktif hale geldi. İşte ösym.gov.tr ile ALES/3 sınav sonuçları sorgulama linki.

ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

V2025 ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi takvimine uygun olarak 12 Aralık 2025 Cuma günü açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilir ve bir sonraki adımlarını planlayabilir.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ALES/3 sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerine ulaşabilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Lisansüstü eğitimi almak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların katıldığı sınavdan alınan puan 5 yıl boyunca kullanılabilecek.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 ÖSYM ekranı ile ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz