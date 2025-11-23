ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı bekleniyor

ALES 2025/3 (Kasım) oturumu, akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce kişinin tercihi oldu. Sınavın hemen ardından adayların en çok merak ettiği ve internette araştırdığı konu, "ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın tamamlanmasının ardından belirli bir süre içinde, genellikle aynı günün akşamı veya takip eden gün, soruların bir kısmını ve cevap anahtarını erişime açıyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) son oturumu olan 2025/3, tamamlanmak üzere. ÖSYM, geleneği bozmayarak sınavın hemen ardından adayların sorulara ve cevap anahtarına ulaşmasını sağlıyor.
Sınavını tamamlayan adaylar bu konu üzerinde araştırmalara hız kazandırdı.
Geçmiş dönem sınavları incelendiğinde, ALES sorularının ve cevaplarının genellikle sınavın yapıldığı günün akşamı veya en geç ertesi gün, mesai saatleri içinde yayımlandığı görülmektedir. ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.