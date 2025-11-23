Haberler Yaşam Haberleri ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı bekleniyor
Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:46

ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile 2025 ALES/3 cevap anahtarı bekleniyor

ÖSYM'nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler, ALES soruları ve cevap anahtarı görüntüleme tarihine çevriliyor. Adaylar, hem sınav performanslarını ölçmek hem de itiraz süreçlerini başlatmak için bu kritik duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 ALES/3 soruları ve cevapları ne zaman ve nereden erişime açılacak? İşte, detaylar:

ALES 2025/3 (Kasım) oturumu, akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce kişinin tercihi oldu. Sınavın hemen ardından adayların en çok merak ettiği ve internette araştırdığı konu, "ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın tamamlanmasının ardından belirli bir süre içinde, genellikle aynı günün akşamı veya takip eden gün, soruların bir kısmını ve cevap anahtarını erişime açıyor.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) son oturumu olan 2025/3, tamamlanmak üzere. ÖSYM, geleneği bozmayarak sınavın hemen ardından adayların sorulara ve cevap anahtarına ulaşmasını sağlıyor.

Sınavını tamamlayan adaylar bu konu üzerinde araştırmalara hız kazandırdı.

Geçmiş dönem sınavları incelendiğinde, ALES sorularının ve cevaplarının genellikle sınavın yapıldığı günün akşamı veya en geç ertesi gün, mesai saatleri içinde yayımlandığı görülmektedir. ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 12.12.2025 tarihinde ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.

