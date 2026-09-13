Beyşehir-Isparta Kara yolu üzerinde seyir halinde olan balya yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

Kamyonetteki saman balyalarının alev alev yandığı yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kara yolunda da kısa süreli ulaşım aksaması yaşandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü. Kamyonetteki balyaların alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı.