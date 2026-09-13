Haberler Yaşam Haberleri Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada
Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:35 Son Güncelleme: 13.09.2026 19:43

Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyonette yangın çıktı. Kamyonette bulunan saman balyaları kısa sürede alevlere teslim oldu.

İHA
Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada
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Beyşehir-Isparta Kara yolu üzerinde seyir halinde olan balya yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

Kamyonetteki saman balyalarının alev alev yandığı yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kara yolunda da kısa süreli ulaşım aksaması yaşandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü. Kamyonetteki balyaların alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı.

#BEYŞEHİR #KONYA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada
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