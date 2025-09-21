Alevlere karşı moto kuryelerden fedakar destek

Antalya'nın Alanya İlçesinde kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Aliefendi Mahallesi'nde çıkan ve önceki gün kontrol altına alınan orman yangınında ise 400 hektar alan zarar gördü. Yangınlar sırasında, İSMAK motorlu arama kurtarma ekipleri ve ilçedeki 100 moto kurye kurdukları WhatsApp grupları üzerinden organize olarak, bölgedeki çalışmalara lojistik destek sağladı.

Moto kuryeler su, ayran ve yemekleri ekiplere ulaştırdı. Bölgede birçok farklı noktadan dumanların yükseldiği yangında kuryeler motosikletleri ile devriye gezerek yeniden alevlerin yükseldiği alanları ekiplere bildirerek hızlı müdahale edilmesini sağladı. Öte yandan Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına müdahale edildi. Muğla'da 19 Eylül'de çıkan 8 yangındın 6'sı söndürüldü. Yangınlarla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları, kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı" dedi.