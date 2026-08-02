Alevlerle amansız mücadele

Türkiye genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Antalya'daki birçok yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 3 günde çıkan 260 yangından 258'inin kontrol altına alındığını belirterek vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.

10 DAKİKADA MÜDAHALE

İzmir'in Buca ilçesinde Tınaztepe Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içinde yapıldığı bildirildi.

KESİNTİSİZ MÜCADELE

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda başlayan orman yangını da havadan ve karadan müdahale ile 50 saatte kontrol altına alındı. Engebeli arazi yapısı nedeniyle alevlerle mücadelenin büyük oranda hava araçları ile gerçekleştirildiği yangın bölgesinde yüzlerce dekar alan kül oldu. Dutluoluk Mahallesi'nden çıkan orman yangın sırasında tahliye edilerek belediyenin hayvan pazarına yerleştirilen hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamasının ardından sahipleri tarafından alındı. Hayvanlar, traktör ve kamyonetlere bindirilerek Dutluoluk Mahallesi'ne götürüldü.

BALIKESİR KONTROL ALTINDA

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde önceki gün tarım arazisinde çıkıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kepsut ilçesine ilerleyen alevlerin enerjisi Yılanlı mevkiinde düşürüldü. Gömeç ilçesinde çıkan ve Ayvalık'a sıçrayan orman yangını ise 3'ncü günde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsü müdahale etti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada bahçede kaynak yapıldığı esnada çıkan yangının ormana sıçradığı belirlenen O.G. ve M.Y. ekiplerce gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Balıkesir'in Marmara ilçesi Topağaç Mahallesi'nde başlayan orman yangını ise 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangına 5 uçak, 2 helikopter, 2 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 kepçe, 6 loder, 6 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, yangının S.Y. isimli bir kişini evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı ve Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

5 DÖNÜM KÜL OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol kenarında çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği Ekipleri, Alanya Belediyesi su ikmal araçları, arazözler, polis ekipleri ile söndürme çalışmalarına destek veren 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.





3 GÜNDE 260 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "An itibarıyla 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda tehlike oluşturacak bir yangın yok. Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir. Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk" dedi.