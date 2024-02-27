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Giriş Tarihi: 27.2.2024 15:03 Son Güncelleme: 27.2.2024 15:38

Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı...

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir aracın üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Daha sonra belinden silah çıkaran Dalveren o anları ise sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Aleyna Dalveren’e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya fenomeni A.D.'nin lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı video görüntüsünün tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

A.D.'nin İstanbul Maltepe İlçesi'nde bulunan ikamet adresi, iki aracı ve iki iş yeri adresine baskın yapıldı.

Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video

DİLAN POLAT DETAYI

Düzenlenen operasyon neticesinde A.D. isimli şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 200 Dolar, 250 Euro, 50 Manat, 50 Ukrayna Lirası, sahte olabileceği değerlendirilen üç bin dolar, 50 euro nakit para, bir para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, bir kelepçe, sahte olabileceği değerlendirilen iki plaka ve iki dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli A.D.'nin Dilan Polat'ın dosyasındaki diğer fenomenlerle yoğun irtibatlı olduğu belirlendi.

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Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı...
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