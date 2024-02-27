Aleyna Dalveren’e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı...

DİLAN POLAT DETAYI

Düzenlenen operasyon neticesinde A.D. isimli şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 200 Dolar, 250 Euro, 50 Manat, 50 Ukrayna Lirası, sahte olabileceği değerlendirilen üç bin dolar, 50 euro nakit para, bir para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, bir kelepçe, sahte olabileceği değerlendirilen iki plaka ve iki dijital materyal ele geçirildi.