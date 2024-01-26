Ali Diken’in katili üçüncü kişiyi öldürmekten son anda vazgeçmiş

MEHMET'İ ÖLDÜRMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİM

İki kişinin katili Zeynel Boyacı, ifadesinde üçüncü kişi olarak geçtiğimiz 22 Aralık tarihinde Mehmet Çayantürk'ü, baldızı Zeynep Ece Aksay ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürmek istediğini söyledi. Cinayetti iple boğarak tasarladığını belirten Zeynel Boyacı, "Bunun için kısa bir ip buldum. Mehmet'i arayıp, bir yakınımın tarlasının sınırını iple ölçeceğimizi söyledim. Sonrasında buluşup motosiklet ile baldızım Zeynep Ece Aksay'ı gömdüğüm tarlaya gittim. Burada Mehmet Cayantürk'ü öldürmekten son anda vazgeçtim" diye ifade verdi.