Ali Ekber Akgün davasında iki sanığa müebbet hapis!

Ali Ekber Akgün, İstinye'de 24 Aralık 2014 tarihinde trafik ışıklarında durduğu sırada lüks otomobilinin içinde öldürüldü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklar Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu hakkında ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Serhat Bilgin hakkında ise, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava dosyası daha sonra bu davayla birleştirilen firari sanık Ferhat Akin ise daha sonra yakalanarak kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.

MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz celse duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında 23 Aralık 2014'de maktulün ikamet adresi yakınlarında keşif yapan orada yakıt alan ve 24 Aralık saat 12.30 sıralarında iştirak iradesi içerisinde hareket eden sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin'in birlikte önceden tasarladıkları şekilde sahte plakalar takılı araçla Tarabya İstinye bayırındaki çiçekçiye aynı kıyafetlerle geldikleri saat 12.52 sıralarına kadar burada kaldıkları anlatılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Mütalaada sanıklar Nacip Göneş ile Şahin Akin'in "tasarlayarak kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Mütalaada Ferhat Akin, Naif Aytek ve Şeyhmus Mühittinoğlu'nun üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istemişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Kararını açıklayan mahkeme sanıklar Naif Aytek, Şeyhmus Muhittinoğlu ve Ferhat Akin hakkında üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verildi. Sanık Nacip Göneş ve Şahin Akin 'Tasarlayarak öldürme' suçunun işledikleri sabit olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı müebbet hapis cezalarına ve 'belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezalarına mahkum edildiler.