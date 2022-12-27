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Giriş Tarihi: 27.12.2022 13:29

Ali Ekber Akgün davasında mütalaa açıklandı

İstanbul Sarıyer’de araç içinde öldürülen Ali Ekber Akgün’ün ölümüne ilişkin görülen biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada 7 yıl sonra bir gelişme yaşandı. 32. celsesi görülen davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Nacip Göneş ile Şahin Akin’in “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapislerini talep etti.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ali Ekber Akgün davasında mütalaa açıklandı

Ali Ekber Akgün, İstinye'de 24 Aralık 2014 tarihinde trafik ışıklarında durduğu sırada lüks otomobilinin içinde öldürüldü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklar Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu hakkında ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Serhat Bilgin hakkında ise, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava dosyası daha sonra bu davayla birleştirilen firari sanık Ferhat Akin ise daha sonra yakalanarak kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.

DAVANIN YEDİNCİ YILINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir tutuklu 6 sanığın yargılandığı duruşmaya sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında 23 Aralık 2014'de maktulün ikamet adresi yakınlarında keşif yapan orada yakıt alan ve 24 Aralık saat 12.30 sıralarında iştirak iradesi içerisinde hareket eden sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin'in birlikte önceden tasarladıkları şekilde sahte plakalar takılı araçla Tarabya İstinye bayırındaki çiçekçiye aynı kıyafetlerle geldikleri saat 12.52 sıralarına kadar burada kaldıkları anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Mütalaada sanıklar Nacip Göneş ile Şahin Akin'in "tasarlayarak kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada Ferhat Akin, Naif Aytek ve Şeyhmus Mühittinoğlu'nun üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istendi. Savcı, sanık Serhat Bilgin'in "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. savcı mütalaasında son olarak tutuklu bulunan Ferhat Akin'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, celse arasında yakalanan Ferhat Akin'in tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık avukatların talebi üzerine mütalaaya karşı savunma hazırlanması üzerine duruşmayı erteledi.

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Ali Ekber Akgün davasında mütalaa açıklandı
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