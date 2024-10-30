Alınan Bademcik Tekrar Büyür Mü? Bademcik Alınınca Tekrar Büyür Mü?

Bademciklerin şişmesi özellikle çocuklarda sıkça görülen bir durumdur ve solunum sorunlarından, enfeksiyona kadar birçok soruna yol açabildiği gibi sürekli hale de gelebilir. Bu durumda hekimler bademciklerin alınmasını önerirler. Bu operasyonun da her ameliyat gibi yan etkileri ve zorlukları bulunur. Ebeveynlerin endişe ettiği ise alınan bademcik tekrar büyür mü olmaktadır. Bademcik alınınca tekrar büyür mü sorusu anne babaları korkutmaktadır.
Bademcik ameliyatı özellikle çocuklarda sık tekrar eden bademcik enfeksiyonlarının önüne geçmek ya da büyük bademciklerin neden olduğu tıkanıklığı gidermek amacıyla yapılır. Bu operasyonun iki türü bulunur. Bunlardan ilki tonsillotomi adı verilen bademcik tıraşlama ameliyatıdır. Bademcik küçültme olarak da bilinen tonsillotomi bademcikleri büyümüş olup sık tekrar eden iltihap durumu olmayan hastalara yapılır. Sık sık tekrar eden bademcik iltihabından muzdarip olan hastaların ise bademciği tamamen alınarak sorun giderilir. Bademciğin bütünüyle alınmasına tonsillektomi adı verilir. Tonsillektomi operasyonundan sonra yani bademcikler tamamen alındığında yeniden büyüme beklenmez. Çünkü bademcik dokusu tamamen çıkarılmıştır. Ancak bademciklerin tam anlamıyla alınmadığı ya da küçük bir doku parçasının kaldığı nadir durumlarda geriye kalan bu dokuların büyümesi düşük bir ihtimal olsa da mümkündür. Bu yeniden büyüme durumu, ameliyattan hemen sonra değil, birkaç yıl içerisinde gözlemlenebilir. Tonsillotomi yani bademciğin bir kısmının alındığı operasyonda ise az görülmekle beraber bademcik dokusu yerinde durduğu için büyüme söz konusu olabilir.
Ameliyat sonrası bademcik dokusunun büyüme durumu, her hastada görülmese de bazı özel durumlar nedeniyle oluşabilir. Bu durumlar arasında şunlar sayılabilir:
Bademcik ameliyatından sonra büyüme hastaya bağlı bir durum gibi gözükmese de hastanın da yapması gerekenler bulunmaktadır. Hastalar özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem alarak enfeksiyonlardan kaçınmalıdır. Yoksa bademcikler yeniden büyüyebilir. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemek ve rutin kontrolleri ihmal etmemek de bademciklerin operasyondan sonra tekrar büyümesinin önüne geçmek için alınacak önlemlerin başında gelmektedir.