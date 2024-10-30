Alınan Bademcik Tekrar Büyür Mü? Bademcik Alınınca Tekrar Büyür Mü?

Bademciklerin şişmesi özellikle çocuklarda sıkça görülen bir durumdur ve solunum sorunlarından, enfeksiyona kadar birçok soruna yol açabildiği gibi sürekli hale de gelebilir. Bu durumda hekimler bademciklerin alınmasını önerirler. Bu operasyonun da her ameliyat gibi yan etkileri ve zorlukları bulunur. Ebeveynlerin endişe ettiği ise alınan bademcik tekrar büyür mü olmaktadır. Bademcik alınınca tekrar büyür mü sorusu anne babaları korkutmaktadır.

Alınan Bademcik Tekrar Büyür Mü?

Bademcik ameliyatı özellikle çocuklarda sık tekrar eden bademcik enfeksiyonlarının önüne geçmek ya da büyük bademciklerin neden olduğu tıkanıklığı gidermek amacıyla yapılır. Bu operasyonun iki türü bulunur. Bunlardan ilki tonsillotomi adı verilen bademcik tıraşlama ameliyatıdır. Bademcik küçültme olarak da bilinen tonsillotomi bademcikleri büyümüş olup sık tekrar eden iltihap durumu olmayan hastalara yapılır. Sık sık tekrar eden bademcik iltihabından muzdarip olan hastaların ise bademciği tamamen alınarak sorun giderilir. Bademciğin bütünüyle alınmasına tonsillektomi adı verilir. Tonsillektomi operasyonundan sonra yani bademcikler tamamen alındığında yeniden büyüme beklenmez. Çünkü bademcik dokusu tamamen çıkarılmıştır. Ancak bademciklerin tam anlamıyla alınmadığı ya da küçük bir doku parçasının kaldığı nadir durumlarda geriye kalan bu dokuların büyümesi düşük bir ihtimal olsa da mümkündür. Bu yeniden büyüme durumu, ameliyattan hemen sonra değil, birkaç yıl içerisinde gözlemlenebilir. Tonsillotomi yani bademciğin bir kısmının alındığı operasyonda ise az görülmekle beraber bademcik dokusu yerinde durduğu için büyüme söz konusu olabilir.

Bademcikler Ameliyat Sonrası Hangi Durumda Büyür?

Ameliyat sonrası bademcik dokusunun büyüme durumu, her hastada görülmese de bazı özel durumlar nedeniyle oluşabilir. Bu durumlar arasında şunlar sayılabilir:

Tam Olarak Alınamayan Bademcik Dokusu: Ameliyat sırasında bademciklerin tamamen alınmaması ya da küçük bir kısmının kalması durumunda kalan dokunun büyümesi mümkün olabilir. Bu büyüme genellikle ilk yıllarda ortaya çıkar ve enfeksiyonlar, bademcik dokusunun yeniden büyüme riskini artırabilir. Kısmen alınan bademcikler, yeniden iltihaplanma ya da şişme yapma potansiyeline sahiptir. Vücudun İyileşme Tepkisi: Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, vücudun bazı doku artıklarıyla savunma oluşturması ve bölgedeki lenfoid dokuların çoğalması büyüme ihtimalini artırabilir. Bademcikler tamamen alınsa bile, lenfoid hücreler bu bölgede yeniden toplanabilir ve küçük de olsa bir bademcik dokusu oluşabilir. Çocukluk Çağında Geçirilen Bademcik Ameliyatları: Çocuklarda yapılan bademcik ameliyatlarından sonra büyüme riski daha fazla olabilir. Çocukların bağışıklık sisteminin gelişim süreci devam ettiği için, kalan küçük dokular daha hızlı bir şekilde büyüme eğilimi gösterebilir. Bu nedenle çocuk hastalarda, yeniden büyüme durumu yetişkinlere oranla daha sık görülebilir.

Bademcik ameliyatından sonra büyüme hastaya bağlı bir durum gibi gözükmese de hastanın da yapması gerekenler bulunmaktadır. Hastalar özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem alarak enfeksiyonlardan kaçınmalıdır. Yoksa bademcikler yeniden büyüyebilir. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemek ve rutin kontrolleri ihmal etmemek de bademciklerin operasyondan sonra tekrar büyümesinin önüne geçmek için alınacak önlemlerin başında gelmektedir.