Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta silahlı saldırıda ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Giriş Tarihi: 13.5.2024 14:46 Son Güncelleme: 13.5.2024 15:59

Esenyurt'ta silahlı saldırıda ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Esenyurt’ta, eşiyle birlikte anneler günü nedeniyle alışveriş yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu ölen Sema Dimetçi’nin amcası Ahmet Dileyen, olayın oğlunun husumeti sonrasında meydana geldiğini bir gün öncede aynı şahısların evi kurşunladıklarını söyledi. Ahmet Dileyen, “Ölen Sema Dilekçi ile kocası Murat Dilekçi’nin hiçbir şeyden haberleri yoktu, oğlunun husumeti yüzünden vuruldu. Anne kendini kocaya siper edince kafasına bir kurşun sıkıyorlar. Kocaya da 5 kurşun sıkıyorlar" dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Esenyurt’ta silahlı saldırıda ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Esenyurt'ta akşam saatlerinde eşi Murat Dilekçi ile birlikte anneler gününde alışveriş yapan Sema Dilekçi, bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Murat Dilekçi ağır yaralanırken Sema Dilekçi ise hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Murat Dilekçi'nin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı sırasında kendisini kocasına siper ederek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sema Dilekçi'nin cenazesi ise, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

AHMET DİLEYEN, "OĞLUNUN HUSUMETİ YÜZÜNDEN İNTİKAM İÇİN VURULDULAR"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen ise, "Sema Dilekçi ve eşi Murat Dilekçi anneler günü nedeniyle dükkanda alışveriş için bulunurken oğlunun bir husumeti ve kavgası sonrasında intikam amaçlı silahlı saldırı düzenleniyor. O sırada yeğenim kendisini kocasının üzerine atıyor, başından vuruluyor. Vefat ediyor. Murat Dilekçi ise 5 kurşunla ağır yaralanıyor. Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. Sokak ortasındaki olayı bilmiyorum tek bildiğim, gençler arasındaki bir olay olduğu. Annesinden ve babasından intikam almışlar, başka herhangi bir nedeni yok. Olayla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bilgimiz olsaydı büyükler olarak araya girip hallederdik. Aynı şahıslar, bir gün önce de eve saldırmışlar. Bunlar Esenyurt'un çeteleri. Anne kendini kocaya siper edince kafasına bir kurşun sıkıyorlar. Kocaya da 5 kurşun sıkıyorlar. Anneler gününde vurdular, Allah perişan etsin onları" diye konuştu.

Anneler gününde uğradığı silahlı saldırı sonucu kendisini eşinin önüne siper ederek hayatını kaybeden Sema Dilekçi Avcılar Firuzköy Merkez Camisinde kılınacak ikindi cenaze namazı sonrasında Arnavutköy Memba Mezarlığında toprağa verilecek.

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Esenyurt'ta silahlı saldırıda ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
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