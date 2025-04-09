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Giriş Tarihi: 9.4.2025 18:51 Son Güncelleme: 9.4.2025 19:40

Aliyev’den Kuzey Kıbrıs mesajı: Kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı vererek, “Her zaman kardeşlerimizin yanındayız” dedi. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasında aktif rol oynadıklarını belirten Aliyev, “Bu konuda başka bir gündemimiz yok, sadece kardeşlerimize nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Aliyev’den Kuzey Kıbrıs mesajı: Kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) destek mesajı verdi. Bakü'de düzenlenen "Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı uluslararası forumda konuşan Aliyev, KKTC'nin haklı davasında Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Politikamız her zaman açık olmuştur. Bu alanda başka bir gündemimiz yok. Sadece kardeşlerimize devletlerini koruyabilmeleri için nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Tarih ve yaptıkları açısından bunu fazlasıyla hak ediyorlar," ifadelerini kullandı.

Aliyev, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü kazanmasına Azerbaycan'ın aktif destek verdiğini de hatırlatarak, bu sürecin arkasında duran ülkelerden biri olduklarını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmî zirvesine KKTC'nin davet edildiğini, bu zirvede Kuzey Kıbrıs bayrağının da dalgalandığını söyledi. Aliyev'in bu açıklamaları, Azerbaycan'ın Türk dünyası içindeki dayanışma ve kardeşlik vurgusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Aliyev’den Kuzey Kıbrıs mesajı: Kardeşlerimizin her zaman yanındayız
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