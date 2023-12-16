Alkolik baba dehşeti

İstanbul Avcılar'da alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Güneş, öz oğlunu öldürdü. Anne ve babasını da bıçakla yaralayan Güneş kayıplara karıştı. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken yaralı çiftin tedavisi ise devam ediyor. Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güneş (52) oğlu ile babasının evine gitti. Burada tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ile oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ile torunu farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlunun sık sık alkollü olarak eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan ve emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.