Alkollü maganda dehşeti

Antalya'da alkollü halde bindikleri araçla servise çarpan 4 kişi, karşı tarafın polisi aramamasını isteyip ret cevabı alınca kan aktı. Korkunç olay gece saat 01.15 sularında meydana geldi. Gece işten çıkan otel çalışanlarını taşıyan servis aracına Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı Kavşak sistemi içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil çarptı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobilden inen 4 kişi, otel çalışanlarını taşıyan servis sürücüsünden polis çağırmamasını istedi. 4 kişinin alkollü ve madde etkisinde olduğunu gören servis sürücüsü polisi çağırmak istedi.

12 BIÇAK DARBESİ

Otomobilde bulunanlar bıçakla otel çalışanlarına saldırdı. Çıkan olayda 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan bir kız çocuğu babası İsmail Takdir Kirişçi, 12 bıçak darbesi ile kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kirişçi, kurtarılamadı. Kirişçi'nin ölüm haberi alan ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olayın ardından kaçan 4 kişi polis tarafından havaya ateş açılarak gözaltına aldı. Kirişçi'nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.