Alkollü sürücü 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

Side Mahallesinde Kumköy istikametine seyir halindeki Veli Alyörük'ün kullandığı 07 CMY 599 plakalı motosiklete plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari aracın çarpması sonucunda meydana geldi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Veli Alyörük kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası ve kazayı gören vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda aracı belirledikten sonra kaçan sürücüyü evinde yakaladı. Mustafa K. isimli sürücünün 1.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.

CENAZESİ AFYONKARAHİSAR'A GÖTÜRÜLDÜ

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü jandarma olay yeri, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Veli Alyörük'ün cansız bedeni bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a götürüldü. Cenazenin alınışı sırasında talihsiz gencin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Veli'nin ablasının bir ay sonra düğünü olacağı; acı olayın ardından düğünün erteleyeceği öğrenildi.