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Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:46 Son Güncelleme: 31.10.2023 16:11

Alkollü sürücü dehşet saçtı... Denetim yapan bekçiye çarptı

İstanbul Bağcılar'da uygulama noktasına süratli şekilde gelen 2.37 promil alkollü sürücüsü, bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi aracın tavanına düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alkollü sürücü dehşet saçtı... Denetim yapan bekçiye çarptı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, önceki gün 15 Temmuz Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde uygulama yapmaya başladı. O esnada otomobiliyle süratli şekilde seyreden D.A., görevli bekçi N.Ö.'ye sert şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı. Olayın ardından bekçinin yaralanmasına neden olan sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

UYGULAMA YAPAN BEKÇİYE ÇARPTI

Kaza esnasında alkollü olduğu ve "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu belirlenen D.A. ile İ.H. adliyeye sevk edildi. Sürücü D.A., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Görüntüde, süratli şekilde uygulama noktasına ilerleyen otomobilin görevli memurun uyarmasına rağmen bekçiye çarptığı görülüyor.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Denetim yapan bekçiye çarptı | Video

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Alkollü sürücü dehşet saçtı... Denetim yapan bekçiye çarptı
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