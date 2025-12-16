Alkollü sürücü dehşeti: 2 ölü

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 1.62 promil alkollü olduğu, motosiklettekilerin ise kask takmadığı belirlendi.Kaza Reşadiye Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. 28 yaşındaki F.Ş.'nin kullandığı otomobil aynı istikamette ilerleyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 29 yaşındaki Oğuzhan Akça ve 27 yaşındaki Azerbaycanlı Ali Agayev savruldu.İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde motosiklette bulunan Akça ile Agayev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Akça ve Agayev'in kasksız olduğu tespit edildi.Otomobil sürücüsü F.Ş.'nin ise 1.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü F.Ş. gözaltına alındı.