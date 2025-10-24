Alkollü sürücü, hemşire adayı Edanur’u hayattan kopardı

Bartın'da dün sabah, Furkan Turan'ın (30) kullandığı otomobil, Zonguldak yolunun Çatmaca mevkiinde, aşırı hız ve yerlerin de ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak, önünde giden F.R.U. yönetimindeki otomobile çarptı. Ardından da kaldırıma çıkan Turan'ın otomobili, servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarptı.

EŞYALARI SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan hemşire adayı Tatlıoğlu'nun eşyaları da etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri, Tatlıoğlu'nun öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan yapılan testte 0.83 promil alkol çıkan Furkan Turan tutuklandı. Diğer otomobilin sürücüsü kazada yara almazken, hafif yaralanan yanındaki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.