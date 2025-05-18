Alkollü sürücü kaza yaptı, otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun Kimeski mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, M.V. yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Şarampole devrilen araç hurdaya döndü. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.