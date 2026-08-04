Alkollü sürücü motokuryeyi altına alıp metrelerce sürükledi! Batuhan’ın ölümünde aileden çarpıcı iddia: ‘Tanıklar dinlenmedi’

'ŞAHİTLER 'BU ARABANIN ALTINDAN O KASK NASIL ÇIKTI?' DEDİ'

Bahar Tekir, teslim tutanağını göstererek, "Kardeşimi kasksızdı diye suçladılar ama elimizde teslim edilen eşyalar arasında kask açıkça yazıyor. Şahitlerin de kaskın olduğunu söyledi. Hatta bana 'Kask o kadar sağlam ki bu kadar sürüklenmeye bu kask nasıl sağlam çıkabilir arabanın altından?' dediler" ifadelerini kullandı.