Alkollü sürücü motokuryeyi altına alıp metrelerce sürükledi! Batuhan’ın ölümünde aileden çarpıcı iddia: ‘Tanıklar dinlenmedi’

İddiaya göre olay günü sürücü önce üç aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu, ardından kaçmaya çalışırken motosikletiyle seyreden Batuhan Karabulut'a çarptı. Genç kurye aracın altında metrelerce sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti.
'BATUHAN'IN HAVLUSUNU BİLE YIKAMADIM'
Acılı anne Serap Turhal, oğlunun odasını hâlâ ilk günkü gibi koruduklarını anlatarak gözyaşları içinde, "Dört buçuk aydır havlusunu bile yıkayamadım. Her şeyi olduğu gibi duruyor. Benim evladımın katili nasıl 4,5 ayda serbest bırakılır?" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.
'TANIKLAR DİNLENMEDİ' İDDİASI
Abla Bahar Tekir ise tahliye kararına tepki göstererek, tanıkların henüz dinlenmediğini ve dosyadaki bazı delillerin eksik olduğunu öne sürdü. "Kardeşimin odası hâlâ onun gibi kokuyor. Tanıklar dinlenmeden serbest bırakıldı. Deliller tam anlamıyla dosyaya bile girmemişken bu karar nasıl verildi?" ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜNÜN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
ATV'nin haberine göre ailenin tepkisini büyüten bir diğer iddia ise sürücünün savunması oldu. Sürücü ifadesinde Batuhan'ın kask takmadığını öne sürdü. Ancak aile, kaskın aracın altına sıkışmış halde bulunduğunu ve kişisel eşyalarla birlikte kendilerine teslim edildiğini belirtti.
'ŞAHİTLER 'BU ARABANIN ALTINDAN O KASK NASIL ÇIKTI?' DEDİ'
Bahar Tekir, teslim tutanağını göstererek, "Kardeşimi kasksızdı diye suçladılar ama elimizde teslim edilen eşyalar arasında kask açıkça yazıyor. Şahitlerin de kaskın olduğunu söyledi. Hatta bana 'Kask o kadar sağlam ki bu kadar sürüklenmeye bu kask nasıl sağlam çıkabilir arabanın altından?' dediler" ifadelerini kullandı.
'OĞLUM MARKETE GİDERKEN BİLE KASK TAKARDI'
Anne Serap Turhal ise oğlunun güvenlik konusunda son derece hassas olduğunu belirterek, "Benim oğlum markete giderken bile kaskını takardı. Üstelik iki kulağında tüp vardı, yüksek sese bile dayanamazdı. Kasksız yola çıkması mümkün değildi." diye konuştu.
AİLE TAHLİYE KARARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİ
Bilirkişi raporunda Batuhan Karabulut'a herhangi bir kusur yüklenmezken, aile kaskla ilgili önemli bilginin dava dosyasına eksik yansıdığını ve bunun tahliye kararında etkili olduğunu iddia etti. Karabulut ailesi, adaletin yerini bulmasını ve tahliye kararının yeniden değerlendirilmesini isterken, davanın ilerleyen duruşmalarında tanıkların dinlenmesini ve tüm delillerin eksiksiz şekilde dosyaya eklenmesini istedi.