Alkollü sürücü polise çarpıp kaçtı

Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken bir polise çarpan alkollü sürücü daha sonra teslim oldu. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücüye, 97 bin lira para cezası yazıldı. Merkez Melikgazi İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yol uygulaması yapan trafik polisleri, şüphe üzerine 03AJF 685 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Muhammet Ali A. (24), polisin ihtarına uyarak aracını durdurdu. Kontrol esnasında ise aniden gaza basan sürücü, görevli polis memuruna çarpıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Yürütülen çalışma sonucu şüphelinin otomobili park halinde bulundu. Muhammet Ali A., daha sonra karakola giderek teslim oldu. Sürücünün 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilirken uyuşturucu testinde herhangi bir maddeye rastlanmadı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücüye, toplam 97 bin 39 TL idari para cezası kesildi. Olayda yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.