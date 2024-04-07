Alman annenin 3 yıllık evlat hasretine Türk polisi son verdi

Dövme sanatçısı Alman Anika Ball (32) ile İngiliz Dale S. (39), 2017'de Galler'de evlendi. 2019'da bir erkek çocukları olan çiftin, ilişkilerinde sorunlar başladı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dülmen şehrinde yaşayan çift, evliliklerini daha fazla yürütemeyince, minik bebeğin doğumundan altı ay sonra boşandı. Küçük Logan'ın velayeti anneye verildi. Baba Dale ise oğlunu sadece hafta sonları görebiliyordu. Takvimler Aralık 2021'i gösterdiğinde, 2 yaşındaki oğlunu bakıcıdan alan baba Dale, şeytani bir plan hazırladı. Eski eşi Anika Ball'ın imzasını taklit ederek oğluna pasaport ve seyahat izni çıkartan Dale S. ertesi sabah yurtdışına kaçırdı.Oğlu ve eski eşinden haber alamayan Anika Ball, şikayetçi oldu. Baba Dale S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Anne Anika işinden ayrılarak dedektif gibi oğlunun izini tüm dünyede sürdü. Eski eşinin Tayland'da yaşadığını tespit eden anne Phuket'e giderek yetkililerden yardım istedi. Ancak polisin yaptığı soruşturma sonuçsuz kaldı.Bu arada çığlığı tüm dünyaya yayılan Anika Ball, sosyal medyada kısa sürede 28 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri de Anika Ball ile birlikte oğlunu aramaya başladı. Anika Ball, tüm ümitlerini yitirmişken geçen hafta sosyal medya hesabına gelen bir mesajla umutları yeniden yeşerdi. Mesaj bir takipçisi, eski eşinin ve oğlunun Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesinde tatil yaptığını bildiriyordu. Takipçisinin gönderdiği videodan eski eşini tanıyan ve sevinçten çılgına dönen Anika Ball, soluğu Antalya'da aldı. Havalimanına iner inmez de tutuklama kararını gösterip Türk polisinden yardım istedi. Hemen harekete geçen polis, Dale S.'nin otelde olmadığını belirledi. anlaşıldı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis Dale S. ve oğlunun Tayland'a geri dönmek üzere yola çıkacağını ve uçakta olduğunu tespit etti. Birkaç dakika sonra kalkmaya hazırlanın uçağa giden Türk polisi, Dale S'yi gözaltına aldı. Logan Ball ise havalimanında anneye teslim edildi. Sevinç gözyaşları içinde Türk polisine teşekkür eden Anika Ball, "Tüm umutlarım tükenmişti ama mucize gerçekleşti. Bir daha oğlumu göremeyeceğimi düşünürken Türk polisi bana çok büyük destek verdi. Türkiye'ye minnet borçluyum" dedi.