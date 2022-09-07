Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları 1000 TL'nin altına düştü! 7 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 06:35

Altın fiyatları 1000 TL'nin altına düştü! 7 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dönemde yaşadığı düşüşlerle gündeme gelen altın fiyatları, bugün de sabah saatlerinde göstergelerini kırmızıya çevirdi. Altının gram fiyatı haftanın ortasına gelinmesiyle 993 TL’den alıcı buluyor. Uzun bir süre sonra bu yatırım aracı ilk kez 1000 TL’nin altına düştü. Peki, 7 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı, güncel ve anlık verileriyle altın fiyatları grafiği...

Altın fiyatları 1000 TL’nin altına düştü! 7 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle bu yönde yatırım yapan vatandaşlar gün içerisinde "7 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına güncel yanıtı araştırıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 992 TL iken çeyrek altının ise 1642 TL olduğu kaydedildi. İşte altın fiyatları grafiği ile anlık olarak takip edebileceğiniz o ekran.

7 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN GRAFİK: GRAMDA DÜŞÜŞ!

Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana yaşadığı düşüşle beraber 992 TL'den işlem görüyor.

İşte, güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 916,13

SATIŞ: 950,76

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.732,00

SATIŞ: 6.816,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.729,00

SATIŞ: 6.831,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.713,20

SATIŞ: 1.713,56

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.561,00

SATIŞ: 6.642,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.280,00

SATIŞ: 3.332,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.645,00

SATIŞ: 1.666,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.001,71

SATIŞ: 1.001,90

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Altın fiyatları 1000 TL'nin altına düştü! 7 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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