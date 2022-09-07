Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle bu yönde yatırım yapan vatandaşlar gün içerisinde "7 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına güncel yanıtı araştırıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 992 TL iken çeyrek altının ise 1642 TL olduğu kaydedildi. İşte altın fiyatları grafiği ile anlık olarak takip edebileceğiniz o ekran.
7 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN GRAFİK: GRAMDA DÜŞÜŞ!
Altının gram fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana yaşadığı düşüşle beraber 992 TL'den işlem görüyor.
İşte, güncel rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 916,13
SATIŞ: 950,76
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.732,00
SATIŞ: 6.816,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.729,00
SATIŞ: 6.831,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.713,20
SATIŞ: 1.713,56
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.561,00
SATIŞ: 6.642,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.280,00
SATIŞ: 3.332,00
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.645,00
SATIŞ: 1.666,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.001,71
SATIŞ: 1.001,90
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