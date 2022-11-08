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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:59

Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yeniden ekonomi gündeminde yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda bin liranın altını gören altının gram fiyatı yeni haftada yukarı yönlü bir ivme kazandı. Ekonomi haberleri okuyucularının gündeminde yer alan altın fiyatları canlı takip ekranı ile gündemde. Altın fiyatları son dakika verileri ile sorgulanıyor. FED kararını atlatan rakamlar şimdi Merkez Bankasına odaklandı. Peki, 8 Kasım bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı'dan anlık alış-satış verileri…

Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları 8 Kasım Salı günü sorgulanmaya başladı. Yatırım ya da birikim yapacaklar alış satış rakamlarını takip ederken hareketli bir zeminde ilerleyen canlı altın grafiği üzerinde değerlendirmelerini yapıyor. Düşük seyreden altın yeniden ivme kazandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar…

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.

Altında düşüş yerini yükselişe bıraktı!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 908,64

SATIŞ: 937,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.673,00

SATIŞ: 6.754,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.687,00

SATIŞ: 6.788,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.503,00

SATIŞ: 6.582,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.251,00

SATIŞ: 3.302,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.631,00

SATIŞ: 1.650,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 996,16

SATIŞ: 996,26

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?
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