Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları 8 Kasım Salı günü sorgulanmaya başladı. Yatırım ya da birikim yapacaklar alış satış rakamlarını takip ederken hareketli bir zeminde ilerleyen canlı altın grafiği üzerinde değerlendirmelerini yapıyor. Düşük seyreden altın yeniden ivme kazandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar…