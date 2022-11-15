Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 15 Kasım Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.11.2022 08:30 Son Güncelleme: 15.11.2022 08:34

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 15 Kasım Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL?

Canlı altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen altının gram fiyatı şaşırtmaya devam ediyor. FED faiz kararı sonrası hareketlenmeye başlayan ve gramın yeniden bin TL’nin üzerini gördüğü altın grafiğinde hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yatırım ya da birikim yapacakların gündeminde. Peki, 15 Kasım 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? İşte, bugün canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 15 Kasım Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ikinci işlem gününde yeniden yanıt aramaya başladı. Düşük seyrin ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatları bugün araştırılmaya başladı. Diplomatik görüşmeler ve uluslararası kararlardan etkilenen grafik yılbaşından bu yana hareketli bir zeminde ilerliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen veriler ile değerlendirilen altın fiyatları canlı takip ekranı yayında. Peki, 15 Kasım bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: YÜKSELİŞTE!

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. Canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.

Altında iki hafta süren düşüş toparlandı. Bu hafta yukarı yönlü hareket gözlemleniyor.

İşte, 15 Kasım altın fiyatları son dakika...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 960,64

SATIŞ: 1027,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.993,00

SATIŞ: 7.141,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.115,00

SATIŞ: 7.121,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.792,00

SATIŞ: 6.959,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.396,00

SATIŞ: 3.491,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.698,00

SATIŞ: 1.745,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.060,16

SATIŞ: 1.060,50

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Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 15 Kasım Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL?
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