Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 15 Kasım Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ikinci işlem gününde yeniden yanıt aramaya başladı. Düşük seyrin ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatları bugün araştırılmaya başladı. Diplomatik görüşmeler ve uluslararası kararlardan etkilenen grafik yılbaşından bu yana hareketli bir zeminde ilerliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen veriler ile değerlendirilen altın fiyatları canlı takip ekranı yayında. Peki, 15 Kasım bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: YÜKSELİŞTE!
Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. Canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.
Altında iki hafta süren düşüş toparlandı. Bu hafta yukarı yönlü hareket gözlemleniyor.
İşte, 15 Kasım altın fiyatları son dakika...
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.792,00
SATIŞ: 6.959,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.396,00
SATIŞ: 3.491,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.698,00
SATIŞ: 1.745,00