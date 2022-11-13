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Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:09

Altın fiyatları bugün ne kadar? Toparlandı! 13 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. Haftayı yükselişle kapatan altının gram fiyatı hafta sonu da yatırım ya da birikim yapacakların gündeminde. FED faizi sonrası hareketlenen grafik bu kez Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi sorularına yanıt arıyor. Canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 13 Kasım çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı kaç TL, ne kadar? İşte, canlı alış-satış rakamları…

Altın fiyatları bugün ne kadar? Toparlandı! 13 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları 13 Kasım pazar günü sorgulanmaya başladı. Sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen alış-satış rakamlarını takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bin TL'nin altını gören gram altın fiyatı toparlandı. FED ve Merkez Bankası kararları grafik üzerinde etkili. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar…

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. Canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.

Altında iki hafta süren düşüş toparlandı. Ancak grafik hala hareketli.

İşte, 13 Kasım altın fiyatları son dakika...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 957,64

SATIŞ: 1019,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.969,00

SATIŞ: 7.085,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.998,00

SATIŞ: 7.103,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.769,00

SATIŞ: 6.904,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.385,00

SATIŞ: 3.464,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.692,00

SATIŞ: 1.731,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.053,16

SATIŞ: 1.054,26

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Toparlandı! 13 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?
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