Altın fiyatları bugün ne kadar? Toparlandı! 13 Kasım çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları 13 Kasım pazar günü sorgulanmaya başladı. Sene başından bu yana hareketli bir zeminde ilerleyen alış-satış rakamlarını takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bin TL'nin altını gören gram altın fiyatı toparlandı. FED ve Merkez Bankası kararları grafik üzerinde etkili. Peki, bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar…
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. Canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum takip ediliyor.
Altında iki hafta süren düşüş toparlandı. Ancak grafik hala hareketli.
İşte, 13 Kasım altın fiyatları son dakika...
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.769,00
SATIŞ: 6.904,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.385,00
SATIŞ: 3.464,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.692,00
SATIŞ: 1.731,00