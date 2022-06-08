Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları gram ve çeyrekte ne oldu? 9 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Grafik yukarı yönlü harekette!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 23:55

Altın fiyatları gram ve çeyrekte ne oldu? 9 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Grafik yukarı yönlü harekette!

Altın fiyatları gram ve çeyrekte ne oldu? 9 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Grafik yukarı yönlü harekette!

Altın fiyatları canlı takip ekranı altında yatırım ya da birikim yapacakların gündemindeki yerini aldı. Dünya genelinde yaşanan birçok gelişmeden etkilenen altın piyasası bugün de arama geçmişlerinde yerini aldı. Bu noktada “9 Haziran bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt arıyor. Bir süredir yukarı yönlü hareket eden altın grafiği son dakika canlı rakamlarla takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika alış – satış fiyatları…

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anbean takip ediliyor. Bir süredir yükselişte olan grafiğin ardından vatandaşlar daha ne kadar yükseleceği ya da ne zaman düşeceği yönünde sorularına yanıt arıyor. Bu noktada "9 Haziran bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündemde. Dünyada yaşanan diplomatik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteren grafik hareketli bir zeminde. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın alış – satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI CANLI I SON DAKİKA

Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları başta olmak üzere son haftalarda rekor tazelemeye devam eden altın fiyatları canlı takip ekranı milyonlarca ziyaretçisini ağırlıyor.

Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Peki, altın fiyatları ne olur? İşte 9 Haziran güncel rakamlar…

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.

Ünlü ekonomist İslam Memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altın ve dövizdeki yükselmenin kalıcı olmayacağı ve önümüzdeki günlerde düşüşler yaşanabileceğini belirtti.

İşte 9 Haziran güncel ve canlı altın fiyatları;

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.321,00

SATIŞ: 3.386,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.643,00

SATIŞ: 6.748,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.815,00

SATIŞ: 6.918,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.765,00

SATIŞ: 6.923,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.852,99

SATIŞ: 1.853,28

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.019,63

SATIŞ: 1.019,86

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.664,00

SATIŞ: 1.693,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

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Altın fiyatları gram ve çeyrekte ne oldu? 9 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Grafik yukarı yönlü harekette!
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