Altın fiyatları gram ve çeyrekte ne oldu? 9 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Grafik yukarı yönlü harekette!

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anbean takip ediliyor. Bir süredir yükselişte olan grafiğin ardından vatandaşlar daha ne kadar yükseleceği ya da ne zaman düşeceği yönünde sorularına yanıt arıyor. Bu noktada "9 Haziran bugün cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündemde. Dünyada yaşanan diplomatik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteren grafik hareketli bir zeminde. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın alış – satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI CANLI I SON DAKİKA

Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatları başta olmak üzere son haftalarda rekor tazelemeye devam eden altın fiyatları canlı takip ekranı milyonlarca ziyaretçisini ağırlıyor.

Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Peki, altın fiyatları ne olur? İşte 9 Haziran güncel rakamlar…