Haberler Yaşam Haberleri ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 12 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 08:22

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 12 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda hızla yükselen altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü ivme kaydediyor. Birkaç gündür kritik eşik olan 1000 TL'nin altında seyreden gram altın fiyatı, bugün 996 TL’den işlem görüyor. Bu düşüş sonrası altını güvenli liman olarak gören yatırımcılar ise canlı ve güncel rakamlar için anlık altın fiyatları grafiğine göz atıyor. Peki, Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba altın fiyatları canlı takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 12 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz 3 hafta boyunca 1000 TL'nin üstünde seyreden gram altın fiyatları, bu hafta düşüş eğiliminde. 12 Ekim Çarşamba anlık rakamlara göre 22 ayar bilezik 944 liradan işlem görürken gram altın ise 996 liradan işlem görüyor. Bu hareketlilik sonrası bugün altın fiyatları ne kadar, sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün tam, yarım,  ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü? İşte, 12 Ekim 2022 Çarşamba Kapalıçarşı canlı ve anlık rakamları ile altın fiyatları alış-satış grafiği son durum…

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 912,59

SATIŞ: 944,30

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.704,00

SATIŞ: 6.772,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.675,00

SATIŞ: 6.776,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.523,00

SATIŞ: 6.599,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.266,00

SATIŞ: 3.311,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.636,00

SATIŞ: 1.656,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 996,83

SATIŞ: 997,04

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! 12 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?
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