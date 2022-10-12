Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz 3 hafta boyunca 1000 TL'nin üstünde seyreden gram altın fiyatları, bu hafta düşüş eğiliminde. 12 Ekim Çarşamba anlık rakamlara göre 22 ayar bilezik 944 liradan işlem görürken gram altın ise 996 liradan işlem görüyor. Bu hareketlilik sonrası bugün altın fiyatları ne kadar, sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün tam, yarım, ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü? İşte, 12 Ekim 2022 Çarşamba Kapalıçarşı canlı ve anlık rakamları ile altın fiyatları alış-satış grafiği son durum…