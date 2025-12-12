Altın fiyatları atağa geçti! Gram altın rekor seviyeye dayandı... İşte piyasalarda son durum

2025 yılında tarihi seviyelere yükselen altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından bugün sert atağa geçti.
Ons ve gram altın rekor seviyeleri zorlamaya başladı. İşte ayrıntılar...
MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ İNDİRİM KARARI
ABD Merkez Bankası FED, eylül ve ekim aylarındaki benzer şekilde federal fon oranlarını 25 baz puan düşürerek yüzde 35-yüzde 3,75 aralığına çekti. TCMB ise 1,5 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirdi.
Fed'in faiz indirimi kararının ardından küresel piyasalarda dolar gücünü yitirdi. Dolar endeksi (DXY), dünkü işlemlerde 98,1 sınırına kadar geriledi.
GRAM ALTIN SON 7 HAFTANIN ZİRVESİNDE
5.800 TL bandında denge arayışındaki gram altın da ons tarafında yaşanan sert yükselişle atağa geçti. Gram altın fiyatı 5. 876.399 TL'yi test ederek son 7 haftanın en yüksek seviyelerini gördü. 5.910 TL rekoruna oldukça yaklaşan gram altın daha sonra 5.855 TL'de dengeledi.
KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM
Kapalıçarşı piyasasında 5.800 TL bandında fiyatlanan gram altın 5.900 TL'yi aştı. Kuyumcularda fiziki gram altın 5.905 TL'den satılmaya devam ediyor. Çeyrek altın ise 9.619 TL'den satılıyor.
İŞTE 12 ARALIK ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 5.856,11 — Satış: 5.856,89
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.522,00 — Satış: 9.623,00
YARIM ALTIN
Alış: 19.090,00 — Satış: 19.240,00
TAM ALTIN
Alış: 37.940,00 — Satış: 38.333,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38.534,00 — Satış: 39.115,00
ATA ALTIN
Alış: 39.112,00 — Satış: 39.381,00
ONS ALTIN
Alış: 4.267,18 — Satış: 4.267,74
HAS ALTIN
Alış: 5.856,11 — Satış: 5.856,89
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.330,14 — Satış: 5.575,24
18 AYAR ALTIN
Alış: 4.239,21 — Satış: 4.243,33
14 AYAR ALTIN
Alış: 3.221,31 — Satış: 4.328,32
GREMSE ALTIN
Alış: 92.914,27 — Satış: 95.039,0