Altın fiyatları atağa geçti! Gram altın rekor seviyeye dayandı... İşte piyasalarda son durum

GRAM ALTIN SON 7 HAFTANIN ZİRVESİNDE

5.800 TL bandında denge arayışındaki gram altın da ons tarafında yaşanan sert yükselişle atağa geçti. Gram altın fiyatı 5. 876.399 TL'yi test ederek son 7 haftanın en yüksek seviyelerini gördü. 5.910 TL rekoruna oldukça yaklaşan gram altın daha sonra 5.855 TL'de dengeledi.