ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altında rota değişti! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna çıkan altın fiyatları dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin negatif gerçekleşmesiyle yönünü aşağı çevirdi.
Ons altın yeni günde 4200 doların altına sarkarken, gram altın ise 5700 TL'ye yakın fiyatlanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARINDA RÜZGAR DÖNDÜ
Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,65'lik yükselişle 4.217 dolar seviyesinden kapatan ons altın yeni haftada yukarı ivmesini sürdürüyordu. Hafta içinde 4264 dolara kadar yükselen ons, yönünü aşağı çevirdi. Güne 4.180 dolar seviyesinden başlayan ons altın anlık olarak 4.175 dolar seviyesinden işlem görüyor.
MAKAS KAPANIYOR
Altın fiyatlarında spot piyasa ile Kapalıçarşı piyasası arasında makas kapanıyor. Kapalıçarşı piyasasında 5900 TL'yi zorlayan gram altın 5.800 TL'nin altına sarktı. Yeni günde 5798 TL'den fiyatlanıyor. Ekran ile kuyumcu arasında makas 100 TL'nin altına indi.
4 Aralık altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN
Alış: 5.729,21 TL
Satış: 5.729,99 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.415,00 TL
Satış: 9.497,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 18.830,00 TL
Satış: 18.995,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 37.545,00 TL
Satış: 37.839,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38.724,00 TL
Satış: 39.310,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 38.555,00 TL
Satış: 38.844,00 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.184,75 TL
Satış: 4.185,33 TL
HAS ALTIN
Alış: 5.729,21 TL
Satış: 5.729,99 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.254,22 TL
Satış: 5.498,84 TL
18 AYAR ALTIN
Alış: 4.252,40 TL
Satış: 4.257,52 TL
14 AYAR ALTIN
Alış: 3.174,60 TL
Satış: 4.276,05 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 93.203,30 TL
Satış: 95.356,75 TL