ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altında rota değişti! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum

Giriş Tarihi: 4.12.2025 09:07 Son Güncelleme: 4.12.2025 09:18

Fed faiz indirimiyle yükselişe geçen altın fiyatları bir kez daha yön değiştirdi. Ons altın 4.200 doların altına sarkarken, gram altın ise 5.700 TL barajına yaklaştı. Altın fiyatlarında ekran ile Kapalıçarşı arasında makas ise 100 TL'nin altına düştü. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum...

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna çıkan altın fiyatları dün ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin negatif gerçekleşmesiyle yönünü aşağı çevirdi.

Ons altın yeni günde 4200 doların altına sarkarken, gram altın ise 5700 TL'ye yakın fiyatlanıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARINDA RÜZGAR DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,65'lik yükselişle 4.217 dolar seviyesinden kapatan ons altın yeni haftada yukarı ivmesini sürdürüyordu. Hafta içinde 4264 dolara kadar yükselen ons, yönünü aşağı çevirdi. Güne 4.180 dolar seviyesinden başlayan ons altın anlık olarak 4.175 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Güçlü doların desteğinin yanı sıra ons altındaki hareketlilik ile geçen hafta 5.781 TL'ye kadar çıkan gram altın, dünkü işlemlerde 5.700 TL'ye yaklaştı. Sarı metal yeni günde 5708 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.

MAKAS KAPANIYOR

Altın fiyatlarında spot piyasa ile Kapalıçarşı piyasası arasında makas kapanıyor. Kapalıçarşı piyasasında 5900 TL'yi zorlayan gram altın 5.800 TL'nin altına sarktı. Yeni günde 5798 TL'den fiyatlanıyor. Ekran ile kuyumcu arasında makas 100 TL'nin altına indi.

4 Aralık altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN

Alış: 5.729,21 TL
Satış: 5.729,99 TL

ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.415,00 TL
Satış: 9.497,00 TL

YARIM ALTIN
Alış: 18.830,00 TL
Satış: 18.995,00 TL

TAM ALTIN
Alış: 37.545,00 TL
Satış: 37.839,00 TL

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38.724,00 TL
Satış: 39.310,00 TL

ATA ALTIN
Alış: 38.555,00 TL
Satış: 38.844,00 TL

ONS ALTIN
Alış: 4.184,75 TL
Satış: 4.185,33 TL

HAS ALTIN
Alış: 5.729,21 TL
Satış: 5.729,99 TL

22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.254,22 TL
Satış: 5.498,84 TL

18 AYAR ALTIN
Alış: 4.252,40 TL
Satış: 4.257,52 TL

14 AYAR ALTIN
Alış: 3.174,60 TL
Satış: 4.276,05 TL

GREMSE ALTIN
Alış: 93.203,30 TL
Satış: 95.356,75 TL

