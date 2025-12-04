ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altında rota değişti! Gram altın bugün ne kadar? İşte son durum

GRAM ALTINDA SON DURUM

Güçlü doların desteğinin yanı sıra ons altındaki hareketlilik ile geçen hafta 5.781 TL'ye kadar çıkan gram altın, dünkü işlemlerde 5.700 TL'ye yaklaştı. Sarı metal yeni günde 5708 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.