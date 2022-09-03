Haberler Yaşam Haberleri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2022 güncel altın fiyatları
Giriş Tarihi: 3.9.2022 06:54 Son Güncelleme: 3.9.2022 07:07

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları canlı takip ekranı, 3 Eylül 2022 Cumartesi günü de yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hafta boyunca aşağı yönlü seyreden ve 1000 TL’nin altını gören gram altın fiyatları son durum merak ediliyor. Bu noktada ‘’Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorularına yanıt aranıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte 3 Eylül 2022 güncel altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2022 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları canlı ve güncel alış - satış rakamları, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hafta boyunca aşağı yönlü ivme kaydeden gram altın fiyatı, yeniden yükselişe geçti. 1000 TL'nin altına gerileyen gram altın fiyatı, toparlanarak tekrar 1000 TL'nin üstünü gördü. Hal böyleyken ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar ile yatırımcılar, ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi altın fiyatları canlı takip ekranı…

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR || 3 EYLÜL 2022

3 Eylül 2022 canlı ve anlık rakamlar ile güncel altın fiyatları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 918,13

SATIŞ: 950,76

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.744,00

SATIŞ: 6.817,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.732,00

SATIŞ: 6.834,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.711,93

SATIŞ: 1.713,56

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.572,00

SATIŞ: 6.644,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.286,00

SATIŞ: 3.333,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.648,00

SATIŞ: 1.666,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.001,73

SATIŞ: 1.002,68

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2022 güncel altın fiyatları
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