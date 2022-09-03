Altın fiyatları canlı ve güncel alış - satış rakamları, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hafta boyunca aşağı yönlü ivme kaydeden gram altın fiyatı, yeniden yükselişe geçti. 1000 TL'nin altına gerileyen gram altın fiyatı, toparlanarak tekrar 1000 TL'nin üstünü gördü. Hal böyleyken ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar ile yatırımcılar, ''Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte 3 Eylül 2022 Cumartesi altın fiyatları canlı takip ekranı…