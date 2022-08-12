Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün gram fiyatı yükseldi! 12 Ağustos 2022 tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 08:15

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün gram fiyatı yükseldi! 12 Ağustos 2022 tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik haftanın son işlem günü de yakından takip ediliyor. Düğün sezonu devam ederken altın kurunda yükseliş sürüyor. Alım satım kar amacı güden vatandaşlar 12 Ağustos 2022 altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? Tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. Canlı altın fiyatları anlık olarak sürekli değişiklik gösteriyor. İşte bilgiler…

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün gram fiyatı yükseldi! 12 Ağustos 2022 tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son günlerde anlık değişimleriyle dikkat çekiyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair gelişmeler merak ediliyor. En son gram altın 1,033,16 TL iken, 22 ayar bilezik 941 liradan işlem gördü. Peki 12 Ağustos 2022 tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel son durum

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.919,00

SATIŞ: 7.024,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.738,00

SATIŞ: 6.822,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.369,00

SATIŞ: 3.422,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 941,26

SATIŞ: 976,73

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.914,00

SATIŞ: 7.000,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.690,00

SATIŞ: 1.711,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.033,16

SATIŞ: 1.033,41

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Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün gram fiyatı yükseldi! 12 Ağustos 2022 tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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