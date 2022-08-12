Altın fiyatları son dakika hareketlendi! Bugün gram fiyatı yükseldi! 12 Ağustos 2022 tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son günlerde anlık değişimleriyle dikkat çekiyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair gelişmeler merak ediliyor. En son gram altın 1,033,16 TL iken, 22 ayar bilezik 941 liradan işlem gördü. Peki 12 Ağustos 2022 tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel son durum